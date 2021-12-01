Sibel Kekilli de kadroda! Pınar Deniz'in yeni filmi 'Karanlık Gece' beyazperdeyi sallayacak

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, iddialı bir projeyle beyazperdede hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Özcan Alper'in üstlendiği Karanlık Gece adlı filmde Sibel Kekilli de yer alıyor.

Kanal D'nin ilk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen Yargı dizisinde avukat Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, başarılı oyunculuk performansıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor.

Konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça sevilen dizide başrolü Kaan Urgancıoğlu ile paylaşan Pınar Deniz, şimdilerde yepyeni bir projenin heyecanını yaşıyor.

KARANLIK GECE'DE ROL ALDI

Avukat Ceylin karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan yetenekli oyunucu, çok yakında iddialı bir projeyle beyazperdede de hayranlarının karşısına çıkacak.

Pınar Deniz 2019 yılında, Sonbahar, Gelecek Uzun Sürer ve Rüzgarın Hatıraları gibi Türk Sineması'nın unutulmaz filmlerine imza atan, ödüllü yönetmen Özcan Alper'in ''Karanlık Gece'' adlı filminde rol aldı.

KADRODA SİBEL KEKİLLİ DE VAR

Karanlık Gece filminde Berkay Ateş, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Taner Birsel ile birlikte Türkiye asıllı Alman oyuncu Sibel Kekilli de rol aldı.

Büyük bir merakla beklenenfilmin galası 2022 yılının Şubat ayında İstanbul'da yapılacak. Galaya başrol oyuncu Sibel Kekilli'nin de katılacağı iddia ediliyor.

TÜRKİYE'Yİ ENGELLEMİŞTİ

Sibel Kekilli, bir süre önce Türkiyeli takipçilerden gelen yoğun taciz mesajlarına dayanamayarak Türkiye'yi Instagram'dan engellemişti.

KARANLIK GECE 'NİN KONUSU

Çekimleri 2019 yılında tamamlanan filmin bugüne kadar vizyona neden girmediği bilinmiyor. Senaryosunu Özcan Alper ve Murat Uyurkulak'ın kaleme aldığı dram türündeki Karanlık Gece'nin konusu şöyle:

İshak'ın (27) hayatı bir dağ kasabasının, sırtını sert dağlara dayamış köylerinden birinde, farklı farklı gelecek hayalleri olan 5 arkadaşıyla büyüyerek geçmiştir. Açılamasa da köyün genç kızı Sultan'dan (21) hoşlanmaktadır. İshak aynı zamanda amatör de olsa müzikle ilgilenmektedir.

Köye genç şehirli ve yakışıklı memur Ali'nin (24) tayin olması ile İshak engel olamadığı bir kıskançlığa kapılır. Sıcak bir yaz gecesi Ali ortadan kaybolur. Köyün efsanelerindeki gibi acaba bir avda mı kaybolmuştur? Yoksa İshak ve arkadaşlarının Ali'nin kaybolmasıyla bir ilgisi var mıdır?

Aradan 8 yıl geçer, İshak ve arkadaşları Ali'yi unutmaya çalışsalar da, bu sakin dağ kasabasında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Yerel efsanelerden beslenen bu psikolojik gerilim ve yer yer polisiye hikayede bölgenin ve coğrafyanın kendisi de adeta bir karakter gibi karşımıza çıkacaktır.