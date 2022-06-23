Sibil Çetinkaya'ya pembe bikinisi küçük geldi, görenin tansiyonu çıktı!

Fenomen Sibil Çetinkaya, tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor. Paylaştığı pozlarla dikkati çeken güzel isimin pembe bikinisi, sosyal medyada olay oldu.

10 Mayıs 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, oyunculuk alanında eğitim aldı.

Oyunculuk konusunda Londra'ya giden ve Türkiye'de de birçok isimden eğitim alan Çetinkaya, kendisine sosyal medyada yer buldu.

Çok sevdiği ve hayali olan oyunculuktan elini ayağını çeken Sibil, Youtube üzerinden video ve vloglar çekiyor.

Çektiği videolarla kısa süre içerisinde tanınan Sibil Çetinkaya, sosyetenin birçok ünlü ismiyle boy gösteriyor.

Bu hamleleri ile ününe ün katan Sibil Çetinkaya, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla olay oldu.

Tarzını sergilediği ve güzelliğini ön plana çıkardığı pozları ile konuşulan Sibil, cesur olduğunu göstermeyi ise ihmal etmiyor.

YouTube ve Instagram'da aktif olan içerik üreticisi Sibil Çetinkaya, tatil pozlarını paylaşmaya tam gaz devam ediyor. Çiçekli bikinisiyle poz veren isim, takipçilerinden tam not aldı.

Sibil'den tatil pozları

Sibil Çetinkaya, paylaşımlarıyla göz doldurmaya devam ediyor. YouTube ve Instagram'da aktif olarak paylaşım yapan Çetinkaya son olarak, çiçekli bikinisiyle poz verdi.

Çetinkaya bikinili pozuyla, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetildi.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Çetinkaya'ya, "Dua Lipa sandım", "Aşırı beğendim" gibi yorumlar geldi.

Pozlarıyla dikkat çeken ismin YouTube'da 380, Instagram'da ise 504 bin takipçisi bulunuyor. Çetinkaya, YouTube'da günlük videolarını paylaşmaya devam ediyor.