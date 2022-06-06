Sibil Çetinkaya derin yırtmaçlı elbisesiyle bir çömeldi, bir bacağını kaldırdı! 'Bari New York'ta yapma'

Sibil Çetinkaya derin yırtmaçlı elbisesiyle bir çömeldi, bir bacağını kaldırdı! 'Bari New York'ta yapma'

Tatile çıkan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, soluğu ABD'de aldı. Çetinkaya, derin yırtmaçlı saten elbisesiyle sokakta pozlar verdi.

Sosyal medya fenomeni ve ifnluencer Sibil Çetinkaya, Instagram'ı sallamaya devam ediyor.

Medya ve oyunculuk alanında eğitimler aldıktan sonra sosyal medyaya ilgisini yoğunlaştıran Sibil Çetinkaya, hızla takipçi sayısını yükseltti.

Dila Tarkan, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli gibi sosyetik isimlerle yakın olan Sibil Çetinkaya, binlerce takipçiye ulaştı ve her paylaşımıyla gündem olmayı başarıyor.

Hayatını takipçileriyle paylaşan 28 yaşındaki ünlü fenomen, tatil için ABD'ye gitti.

Sibil Çetinkaya'dan cesur kareler

Gösterişli yaşantısı kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Çetinkaya, New York sokaklarında boy gösterdi.

Saten yeşil elbisesiyle derin yırtmacını ortaya çıkaran pozlar veren Sibil Çetinkaya, "sezonu açtık" notunu yazdı.

Sokakta dikkat çeken pozlara imza atan fenomen, takipçilerinden tam not aldı.

İşte o kareler...