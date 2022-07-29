Sibil Çetinkaya mini şortuyla instagramı salladı! 'Yakıyorsun ortalığı'

Ünlü sosyal medya fenomeni adından bahsettirmeye devam ediyor.Sibil Çetinkaya instagram pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor..

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya aktif olarak kullandığı instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

Her paylaşımı beğeni yağmuruba tutulan Çetinkaya takipçilerinin beğenisini topluyor.Hayranları her fotoğrafını yorumlarla dolduruyor.

Bodrum'da tatilde olan ünlü fenomen mini şortuyla paylaştığı kareler ile beğeni topladı.Kısa sürede gündem olan o kareler büyük beğeni topladı.

İşte Sibil Çetinkaya'nın son instagram paylaşımları..