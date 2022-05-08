Sibil Çetinkaya kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi, kıvraklığıyla akıl aldı! 'Yine giyinmemişsin ki'

Sibil Çetinkaya kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi, kıvraklığıyla akıl aldı! 'Yine giyinmemişsin ki'

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Çetinkaya, son olarak derin yırtmaçlı renkli elbisesiyle çekildiği kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nde okuduğu sırada değişim programı ile Londra'ya giden Sibil Çetinkaya, LAMDA Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi'nde (BAFTA) tiyatro sahnesine çıkan Sibil Çetinkaya, Türkiye'de Ayla Algan, Ekol Drama, Can Gürzap Diyalog kursu, Tümay Özokur gibi önemli isimlerden eğitim aldı.

Oyunculuk yerine kendisini sosyal medya alanında göstermeyi tercih eden Çetinkaya, YouTube üzerinden paylaştığı video ve vloglar sayesinde herkesin tanıdığı bir isim haline geldi.

Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Çetinkaya, iddialı tarzı ve cesur pozlarıyla magazin gündemine geliyor.

Geçtiğimiz günlerde mayolu pozlarıyla adından söz ettiren ünlü isim, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Derin yırtmaçlı poz

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Sibil Çetinkaya, bir süredir Fas, Marakeş tatili yapıyor.

Tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Çetinkaya, son olarak kasığına kadar uzanan derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Çetinkaya'nın karelerine beğeni ve yorum yağdı.

Kusursuz fiziğiyle büyüleyen ünlü ismin fotoğraflarına, ''Üf çok iyi'', ''Of Sibil'', ''Ülkenin güzellik deposu'', ''Yine giyinmemişsin ki'' gibi yorumlar yapıldı.