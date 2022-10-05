Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, Paris'e gitti. Moda haftasına katılan ve tarzı ile dikkatleri çeken Çetinkaya, mini eteği ile Paris sokaklarını salladı.

10 Mayıs 1994 yılında İstanbul'da hayata gözlerini açan Sibil Çetinkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nde okudu.

Üniversitedeyken değişim programı ile Londra'ya giden Sibil Çetinkaya, burada oyunculuk üzerine eğitimler aldı.

Londra City Academy ve LAMDA Akademisi’nde eğitim alan Çetinkaya, Harry Potter’ın cast direktörü Lauren Dickens’la tanışmış ve Rockliffe çalışmasında yer aldı.

Başarılı isim Türkiye'ye döndükten sonra ise Ayla Algan, Ekol Drama, Can Gürzap Diyalog kursu, Tümay Özokur gibi önemli isimlerden de eğitim aldı.

Aldığı bu eğitimleri cebine koyan ancak oyunculuk alanında ilerlemeyen Çetinkaya, sosyal medyaya yöneldi.

Youtube kanalı açan ve içerikler üreten Sibil Çetinkaya, kısa süre içerisinde sosyal medya fenomeni oldu.

YouTube kanalında birçok farklı konu üzerinde vloglar ve videolar çeken Sibil Çetinkaya, bu platformda kendi renkli kişiliğini ve kendi ürettiği kreatif içerikleri izleyici ile paylaşmaya başladı.

Hem Youtube hem de Instagram üzerinden takip edilen genç isim, bir süre sonra ise giydikleriyle gündem olmaya başladı.

Son olarak Paris Moda Haftası'na katılan Sibil Çetinkaya, kısacık elbisesi ile sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Sibil büyüledi

Sibil Çetinkaya, bu defa beyaz mini eteğiyle dikkatleri üzerine çekti. İç çamaşırını gizlememeyi tercih eden Sibil Çetinkaya'nın cesur stiline takipçileri kayıtsız kalamadı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Çetinkaya'nın tarzına övgü dolu yorumlar yağdırırken, bazıları ise bu stili beğenmediğini belirtti.

Eteğinin kısa geldiğini ve bu nedenle içerisine şort giydiğini belirten Çetinkaya, bu anları ise vlogladığını söyledi.

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