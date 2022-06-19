Sibil Çetinkaya'nın yeni pozlarını gören 'takma mı' diye sordu! 'Arkadaşlar kafayı mı yediniz'

Sibil Çetinkaya'nın yeni pozlarını gören 'takma mı' diye sordu! 'Arkadaşlar kafayı mı yediniz'

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'nın düğün paylaşımı sonrası takipçileri "takma popo" kullandığını iddia etti. Çetinkaya, çığ gibi büyüyen yorumlara yanıt verdi.

Sosyal medya fenomeni ve ifnluencer Sibil Çetinkaya, Instagram'ı sallamaya devam ediyor.

Medya ve oyunculuk alanında eğitimler aldıktan sonra sosyal medyaya ilgisini yoğunlaştıran Sibil Çetinkaya, hızla takipçi sayısını yükseltti.

Dila Tarkan, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli gibi sosyetik isimlerle yakın olan Sibil Çetinkaya, binlerce takipçiye ulaştı ve her paylaşımıyla gündem olmayı başarıyor.

Hayatını takipçileriyle paylaşan 28 yaşındaki ünlü fenomen, bir düğüne katıldı.

Pembe dekolteli ve vücudunu saran elbisesiyle törende boy gösteren Sibil Çetinkaya, takipçilerini ihmal etmedi.

Peş peşe paylaşım yapan Çetinkaya, fiziğiyle olay oldu.

Takipçileri kızdırdı

Takipçilerinden bazıları "takma popo" kullandığını iddia edince, Çetinkaya cevapsız kalamadı.

"Takma mı", "Filtre mi kullandın", "Ameliyat olacağım demişti" yorumlarına Instagram'ın hikaye bölümünden yanıt veren fenomen, "Arkadaşlar ne poposu ne ameliyatı, şaka mı? Hiçbir yerimi yaptırmadım, hiçbir takma bir şey taktırmadım. Öyle bir şey varmış sizden öğrendim, yok artık!" yazdı.

İşte o kareler...