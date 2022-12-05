Kulaklıkları takın: Sıcak Kafa dizisi 2.sezon yayınlanacak mı? Türkiye'nin ilk distopik dizisi!

Netflix yerli dizisi Sıcak Kafa, en çok izlenenler arasında girmeyi başardı. Bir solukta bitirenler, "Sıcak Kafa 2. sezon ne zaman" sorusunu araştırıyor.

Yönetmenliğini Mert Baykal ve Umur Turagay'ın yaptığı, senaryosunu Mert Baykal, Müjgan Ferhan Şensoy, Zafer Külünk ve Gökhan Şeker'in kaleme aldığı "Sıcak Kafa", Netflix'e damgasını vurdu.

Başrollerinde Haluk Bilginer, Osman Sonant, Hazal Subaşı, Gonca Vuslateri ve Şevket Çoruh'un yer aldığı distopik dizi Sıcak Kafa, Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlandı.

İlk sezonu 8 bölüm yayınlanan dizide "abuklama" adı verilen ve iletişim yoluyla zihinden zihine bulaşan bir salgın konu ediliyor.

Salgının pençesindeki bu distopik dünyada, hastalığa bağışıklık kazanan dil bilimci Murat Siyavuş'un macerası anlatılıyor.

Diziyi bir çırpıda bitirenler 2. sezona dair bilgileri araştırıyor. Sıcak Kafa'nın 2. sezonu yayınlanacak mı sorusu gündemde yerini aldı.

Peki Sıcak Kafa 2. sezon olacak mı? İşte detaylar...

Sıcak Kafa 2. sezon yayınlanacak mı?

Sıcak Kafa dizisinin ikinci sezonunun çekilip çekilmeyeceği henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili platformdan ilerleyen süreçte bir açıklama yapılması bekleniyor.