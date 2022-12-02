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- Sıcak Kafa dizisi konusu nedir? Fragmanı ilgi çekmişti! Sıcak Kafa dizisi oyuncuları kimler?
Sıcak Kafa dizisi konusu nedir? Fragmanı ilgi çekmişti! Sıcak Kafa dizisi oyuncuları kimler?
- 02.12.2022 - 13:12
Netflix'in yeni dizilerinden Sıcak Kafa'nın oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Sıcak Kafa dizisi ile birlikte Netflix'te yerli yapımlar furyası sürerken, nadir bilim kurgu dizilerini ekrana gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar tarafından "Sıcak Kafa ikinci sezon olacak mı?" sorusu sorgulanıyor. Peki Sıcak Kafa dizisi konusu nedir?
Sıcak Kafa dizisi konusu nedir?
"Konuşmayla bulaşan ve "abuklama" ismi verilen bir tür delilik salgınının alt üst ettiği dünya genelinde, bu hastalıktan gizemli bir şekilde kurtulan tek kişi, eski bir dilbilimci olarak bilinen Murat Siyavuş'tur. Çevresindeki herkesten gizlediği bu durumun fark edildiğini ve arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan "sıcak kafa"sının sırrının peşine düşmek zorunda kalacaktır.
Sıcak Kafa dizisi ne zaman çıkacak?
Sıcak Kafa dizisi 2 Aralık 2022 tarihinde ekranlara geldi.
Sıcak Kafa dizisi oyuncuları kimler?
Netflix'in yeni yapımı Sıcak Kafa dizisi, toplamda 8 bölümden oluşmakta. Dizinin oyuncuları ise şöyle;
Osman Sonant
Haluk Bilginer
Hazal Subaşı
Şevket Çoruh
Tilbe Saran
Gonca Vuslateri
Cüneyt Uzunlar
Zerrin Sümer
Hakan Gerçek
Feriha Eyüboğlu
Özgür Emre Yıldırım
Barış Yıldız
Arda Anarat
Furkan Kalabalık
Kubilay Tunçer
Erdem Akakçe
Şebnem Hassanisoughi