Sıcak Kafa dizisi konusu nedir? Fragmanı ilgi çekmişti! Sıcak Kafa dizisi oyuncuları kimler?

Netflix'te yayınlanacak olan Sıcak Kafa dizisinin konusu ve ayrıntıları merak ediliyor. Dizinin fragmanı oldukça ilgi çekmişti. Peki Sıcak Kafa dizisi konusu nedir?

Netflix'in yeni dizilerinden Sıcak Kafa'nın oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Sıcak Kafa dizisi ile birlikte Netflix'te yerli yapımlar furyası sürerken, nadir bilim kurgu dizilerini ekrana gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar tarafından "Sıcak Kafa ikinci sezon olacak mı?" sorusu sorgulanıyor. Peki Sıcak Kafa dizisi konusu nedir?

Sıcak Kafa dizisi konusu nedir?

"Konuşmayla bulaşan ve "abuklama" ismi verilen bir tür delilik salgınının alt üst ettiği dünya genelinde, bu hastalıktan gizemli bir şekilde kurtulan tek kişi, eski bir dilbilimci olarak bilinen Murat Siyavuş'tur. Çevresindeki herkesten gizlediği bu durumun fark edildiğini ve arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan "sıcak kafa"sının sırrının peşine düşmek zorunda kalacaktır.

Sıcak Kafa dizisi ne zaman çıkacak?

Sıcak Kafa dizisi 2 Aralık 2022 tarihinde ekranlara geldi.

Sıcak Kafa dizisi oyuncuları kimler?

Netflix'in yeni yapımı Sıcak Kafa dizisi, toplamda 8 bölümden oluşmakta. Dizinin oyuncuları ise şöyle;

Osman Sonant

Haluk Bilginer



Hazal Subaşı

Şevket Çoruh

Tilbe Saran

Gonca Vuslateri

Cüneyt Uzunlar

Zerrin Sümer

Hakan Gerçek

Feriha Eyüboğlu

Özgür Emre Yıldırım

Barış Yıldız

Arda Anarat

Furkan Kalabalık

Kubilay Tunçer

Erdem Akakçe

Şebnem Hassanisoughi