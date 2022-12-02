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    Sıcak Kafa dizisi konusu nedir? Fragmanı ilgi çekmişti! Sıcak Kafa dizisi oyuncuları kimler?

    Netflix'te yayınlanacak olan Sıcak Kafa dizisinin konusu ve ayrıntıları merak ediliyor. Dizinin fragmanı oldukça ilgi çekmişti. Peki Sıcak Kafa dizisi konusu nedir?
    • 02.12.2022 - 13:12
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    Sıcak Kafa dizisi konusu nedir? Fragmanı ilgi çekmişti! Sıcak Kafa dizisi oyuncuları kimler?

    Netflix'in yeni dizilerinden Sıcak Kafa'nın oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Sıcak Kafa dizisi ile birlikte Netflix'te yerli yapımlar furyası sürerken, nadir bilim kurgu dizilerini ekrana gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar tarafından "Sıcak Kafa ikinci sezon olacak mı?" sorusu sorgulanıyor. Peki Sıcak Kafa dizisi konusu nedir?

    Sıcak Kafa dizisi konusu nedir?

    "Konuşmayla bulaşan ve "abuklama" ismi verilen bir tür delilik salgınının alt üst ettiği dünya genelinde, bu hastalıktan gizemli bir şekilde kurtulan tek kişi, eski bir dilbilimci olarak bilinen Murat Siyavuş'tur. Çevresindeki herkesten gizlediği bu durumun fark edildiğini ve arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan "sıcak kafa"sının sırrının peşine düşmek zorunda kalacaktır.

    Sıcak Kafa dizisi ne zaman çıkacak?

    Sıcak Kafa dizisi 2 Aralık 2022 tarihinde ekranlara geldi.

    Sıcak Kafa dizisi oyuncuları kimler?

    Netflix'in yeni yapımı Sıcak Kafa dizisi, toplamda 8 bölümden oluşmakta. Dizinin oyuncuları ise şöyle;

    Osman Sonant

    Haluk Bilginer

    Hazal Subaşı

    Şevket Çoruh

    Tilbe Saran

    Gonca Vuslateri

    Cüneyt Uzunlar

    Zerrin Sümer

    Hakan Gerçek

    Feriha Eyüboğlu

    Özgür Emre Yıldırım

    Barış Yıldız

    Arda Anarat

    Furkan Kalabalık

    Kubilay Tunçer

    Erdem Akakçe

    Şebnem Hassanisoughi


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