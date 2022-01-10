Sıdıka dizisinin Samimi şimdi nerede, ne yapıyor? İşte son hali...

Sıdıka dizisinin Samimi şimdi nerede, ne yapıyor? İşte son hali...

1997-2003 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Sıdıka dizisi, herkesin sevdiği yapımlarının başında geliyor. Dizide Samim karakterini canlandıran Hakan Tanfer ise son hali ile gündem oldu.

Atilla Atalay'ın hayali karakteri olan Sıdıka üzerine yapılan dizi, Show TV ekranlarında yayınlandı ve sevildi.

1997-2003 yılları arasında yayınlanan dizi toplam 3 sezondan oluşurken, 98. bölümü ile final verdi.

Hasibe Eren'in Sıdıka karakterini canlandırdığı dizi; İstanbul'un bir kenar mahallesinde yaşayan Sıdıka ve ailesinin maceralarını anlatıyor.

Füsun Demiral ve Ali Erkazan gibi isimlerin kadroda yer aldığı dizide, Hakan Tanfer ise Sıdıka'nın ağabeyini canlandırdı.

Sıdıka'nın ağabeyi Samim'i canlandıran Tanfer'in şimdilerde nerede olduğu ve ne yaptığı merak edilmeye başlandı.

SIDIKA'NIN SAMİMİ ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR?

Fenomen dizide Sıdıka'nın ağabeyini canlandıran Hakan Tanfer, ismini Samim Saka karakteriyle büyük kitlelere duyurmuştu.

Sıdıka'yla sürekli tartışma yaşayıp anlaşamayan Samim karakteri, herkesi gülmekten kırıp geçiriyordu. Samimi canlandıran Tanfer ise 18 seneden fazla bir zamandır ekranlardan uzakta hayat sürüyor.

DAVA HABERİYLE GÜNDEM OLDU

Sosyal medya hesapları bulunmayan Hakan Tanfer ile ilgili daha önce bir dava haberi gündeme gelmişti. Tanfer'in ismi Sıdıka dizisinden haklarını alamadıkları gerekçesiyle dizi yapımcılarına açtıkları dava ile anılmıştı.

İŞTE SIDIKA SAMİM'İN SON HALİ