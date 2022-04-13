Şifanur Gül kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Çağatay Ulusoy'un yeni partneri...

Netflix yapımı Terzi dizisinde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşacak isim Şifanur Gül oldu. Şifanur Gül kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı soruları ise merak ediliyor.

TV8 ekranlarında yayınlanması planlanan ancak ardından Netflix ile anlaşılan yeni dizi Terzi'nin kadrosu şekilleniyor.

Adı aslında "Süslü Korkuluk" olarak duyurulan ve "Terzi" olarak değişitirilen dizinin oyuncu kadrosunda da depremler yaşandı.

Netflix'ten 3 sezon onayını alan Terzi dizisi için başrolde Çağatay Ulusoy var. Ulusoy'un partnerinin kim olacağı ise uzun süre muallakta kaldı.

Alina Boz ve Esra Bilgiç'in anıldığı dizi, sonunda yola koyuldu.

Şifanur Gül, Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Süslü Korkuluk için partner muammasını son bulduran isim oldu.

Şifanur Gül, ekranların genç simalarından bir tanesi. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde rol alan genç oyuncunun hakkındaki bilgiler merak konuus oldu.

Peki Şifanur Gül kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...

Terzi'nin başrolü Şifanur Gül kimdir?

Şifanur Gül, 1995 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Devlet Tiyatrosu Oyunculuk Anabilim Dalı mezun olan genç oyuncu, henüz lise dönemindeyken oyunculuk eğitimi almaya başladı.

Tiyatro oyuncusu olarak çalışmakta iken Focus Film sahibi Nilgün Sağyaşar’ın dikkatini çekti. 2019’da ekranlara gelen Sevdim Seni Bir Kere dizisinde kadın başrol oyuncusu olup Eylül karakterine hayat verdi.

Şifanur Gül, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Gülperi karakterini canlandırmış, daha sonra Cam Tavanlar oyuncu kadrosunda da yer almıştı.