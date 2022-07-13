Sıfır bedene düşmüştü! Buse Varol'un bikinili pozu sosyal medyayı yaktı...

Alişan'ın eşi oyuncu Buse Varol, tatilde verdiği pozlarla takipçilerinin ilgi odağı oldu. Varol'un bikinili pozuna binlerce beğeni yağdı.

1990 yılında Manisa'da dünyaya gelen oyuncu Buse Varol, 2018 yılında şarkıcı Alişan ile nikah masasına oturdu.

Evlendikten bir süre sonra aile arasında çıkan krizle sarsılan Alişan ile Buse Varol, eski mutlu günlerine geri döndü.

Birlikte aşk pozları veren Varol çifti, sosyal medyada ilgiyle takip edilen isimler arasında yer alıyor.

İki çocuklu anne Buse, son olarak verdiği kilolarla gündem olmuştu.

Sosyal medyada paylaştığı pozlarla zayıflağını gözler önüne seren Varol, toplamda 50 cm inceldiğini açıklamıştı.

Şimdilerde deniz ve güneşin keyfini çıkaran Buse Varol'un tatil pozları beğeni topladı.

Gönül Dağı dizisine dahil olduğu konuşulan Varol'un fit haline "Alişan çok şanslı" "Çok güzelsin" yorumları yapıldı.