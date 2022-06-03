Sıfır makyaj Hande! 'Çölde vaha gibisin, güzelliğin aklımı kaybettirdi...' Daha neler neler.. O poz büyüledi

Sıfır makyaj Hande! 'Çölde vaha gibisin, güzelliğin aklımı kaybettirdi...' Daha neler neler.. O poz büyüledi

Türkiye'nin en güzel kadınları arasında gösterilen başarılı oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Görenler, beğeni ve yorum yağdırmaktan geri kalmadı.

24 Kasım 1993 yılında Bandırma'da dünyaya gelen Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitim gördü.

Güneşin Kızlar dizisinde hayat verdiği Selin karakteri sayesinde dikkatleri üzerine çeken Erçel, güzelliği ile günlerce konuşuldu.

2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Aşk Laftan Anlamaz adlı dizide canlandırdığı Hayat Uzun karakteri ile ününe ün katan oyuncu, annesi Aylin Erçel'i kaybetti.

Annesini kanserden kaybettiği dönem oyunculuğu ile eleştiri yağmuruna tutulan Erçel, Türkiye'nin en güzel kadınları arasında yer alıyor.

Son olarak Kerem Bürsin ile Sen Çal Kapımı dizisinde Eda'ya hayat veren Hande Erçel, şimdilerde birbirinden önemli reklam kampanyalarında yer alıyor.

Ününe ün katan güzel oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı makyajsız pozu ile olay oldu.

Güzel yıldızın makyajsız halini gören hayranları, doğallığı ve doğal güzelliği karşısında övgü dolu yorumlar yaptı.

Hande Erçel'in güzelliği

Son olarak Instagram hesabından yaptığı makyajsız paylaşımla dikkatİ çeken Hande Erçel, görenleri şaşkına çevirdi.

Makyajlı haliyle dillere destan bir güzelliğe sahip olan Erçel'in makyajsız hali de herkesi mest etti.

Cesur bir şekilde makyajsız halini takipçileriyle paylaşan Hande Erçel, "Ne güzel bir sabah" notunu düştü. Oyuncunun mutluluğunun nedeni merak edildi.