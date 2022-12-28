Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? Emniyet'in intikamı...

TV8'in yeni iddialı yapımı "Sıfırıncı Gün", konusu ve oyuncu kadrosuyla ilk bölümden damga vurdu. Peki Sıfırıncı Gün dizisi ne anlatıyor, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

TV8 ekranlarının çiçeği burnunda dizisi Sıfırıncı Gün, 28 Aralık akşamı yayın hayatına başlıyor.

Acun Medya imzalı, yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği, senaryosunu ise Atasay Koç'un kaleme aldığı dizi polisiye, aksiyon ve dram dolu sahneleri ile dikkat çekiyor.

Başrollerini Engin Öztürk, Berk Cankat, Yiğit Özşener, Aybüke Pusat, Damla Colbay ve Sarp Akkaya'nın paylaştığı Sıfırıncı Gün dizisi, reyting yarışına adım atıyor.

Çekimleri İstanbul, ABD ve Arnavutluk'ta gerçekleşen Sıfırıncı Gün dizisi konusuyla da oldukça iddialı.

Peki Sıfırıncı Gün dizi konusu nedir, kadroda kimler var? İşte detaylar...

Sıfırıncı Gün dizi konusu

Sıfırıncı Gün'ün tanıtımlarındaki konusu şöyle; Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve bu gözde ekibin baba gibi gördüğü amirleri Kadir...

Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşinde...

Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersiz.

O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar.

Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.

Sıfırıncı Gün oyuncu kadrosu