Sihirbaz Aref tutturuyor! O hisse yüzde 1093 yükseldi, SPK harekete geçti...

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2011 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programıyla milyonlarca kişi tarafından tanınan ünlü illüzyonist Aref Ghafouri, ekonomi gündeminde...
Borsa İstanbul, Avrupa Yatırım Holding hissesinde işlem yaptığı tespit edilen Aref Ghafouri için emir yasağı getirmişti.
Borsa'daki tahminleri tutan Aref, emir verdiği hissenin yüzde 1093 yükselmesiyle yeniden dikkatleri çekti.
SPK'dan bir ceza daha
Bültene göre SPK, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği gereğince 13 kişiye 6 ay süreyle borsalarda işlem yapma yasağı getirdi.
Yasaklananlar arasında illüzyonist Aref Ghafouri de yer aldı.