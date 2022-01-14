Sihirli Annem Çilek'in 'sarışın' ablasına bakın! Göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı

Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya, geçtiğimiz günlerde ablası Cansu Özkaya'yı evlendirdi. Genç oyuncunun ablası, görenlerin beğenisini kazandı.

2003-2012 yılları arasında yayımlanan ve Gamze Özer tarafından oluşturan Sihirli Annem dizisi, herkesin sevdiği projeler arasına yerleşti.

Başrollerinde İnci Türkay, Şahap Sayılgan ve Nevra Serezli'nin yer aldığı dizide, çocuk oyuncular dikkati çekti.

Çocuk oyunculardan birisi olan Zeynep Özkaya, hayat verdiği Çilek karakteri ile beğenileri üzerine topladı.

Tatlı halleri, kızıl saçları ve çilleri ile üzerine toplayan Özkaya, şimdilerde ekranlarda yer almıyor.

Sosyal medya üzerinden para kazanan ve üniversiteden mezun olan genç oyuncu, geçtiğimiz günlerden ablasının düğününde boy gösterdi.

Ablası Cansu Özkaya'yı evlendiren güzel oyuncu, çektirdiği kareleri Instagram hesabı üzerinden paylaşmayı ihmal etmedi.

CANSU ÖZKAYA GÜZELLİĞİ İLE BEĞENİ TOPLADI

Geçtiğimiz aylarda evlenen Cem Demirok ile evlenen Cansu Özkaya, göğüs dekolteli gelinlikli karelerini Instagram hesabından yayınladı.

Çektirdiği birbirinden güzel pozları takipçilerinin beğenisine sunan Özkaya, "Ömür boyu mutluluklar. Ne kadar güzelsiniz. Tebrikler" şeklinde yorumlar aldı.

Sevgilisi ile geceye katılan Zeynep Özkaya ise mor elbise ile dikkatleri üzerine çekti.

Cansu Özkaya'nın kardeşi Zeynep Özkaya, uzun süredir Oğulcan Can ile aşk yaşıyor. Çift aşk dolu kareleri sosyal medyadan paylaşırken, düğünde ise tüm beğenileri topladı.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin doğum gününü kutlayan Özkaya sosyal medya hesabından paylaştığı gönderisine, "Günün anlam ve önemini belirten bir post bırakıp, yatıyorum. Birlikte daha nicelerine, iyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü.