Sihirli Annem'ciler çok sevinecek! Gizem Güven bakın kiminle komşu oldu...

Sihirli Annem'ciler çok sevinecek! Gizem Güven bakın kiminle komşu oldu...

Sihirli Annem dizisindeki Ceren karakteri ile hafızalara kazınan Gizem Güven, boşandı. Yeni bir hayata adım atan oyuncu, evini de değiştirdi. Güven'in komşusu ise Sihirli Annem kadrosundan çıktı.

Bir neslin favori dizisi olan Sihirli Annem'in Ceren karakterini canlandıran Gizem Güven, futbolcu Caner Turp ile evliliğini sonlandırdı.

Geçtiğimiz yıl evlenen çiçeği burnunda çift, ani bir kararla yollarını ayırdı.

Sosyal medyadan paylaşımlarını ihmal etmeyen Gizem Güven, takipçileriyle yeni eve çıktığını paylaştı.

Yeni evini Instagram hesbaından paylaşan Güven, "Bu arka planda daha sık fotoğraflar gelebilir önden söyleyeyim. Yeni evden ilk foti" yazarak duyurdu.

1.5 yıl evliliğin ardından yeni bir hayata adım atan genç oyuncu, Sihirli Annem kadrosunun sevilen ismi ile komşu oldu.

GİZEM GÜVEN'İN KOMŞUSU SİHİRLİ ANNEM'DEN

Sihirli Annem oyuncuları, yıllar geçmesine rağmen sık sık bir araya geliyor, vakit geçiriyor.

Sette büyüyen ekipte Zeynep Özkaya,Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür ve Jennifer Boyner gibi isimler yer alıyor.

Dizide de kardeş rolünü oynayan Gizem Güven ile Zeynep Özkaya, daha sık görüşenlerden. Öyle ki, genç oyuncuların artık komşu olduğu öğrenildi.

Bu detay ise Çilek rolüyle akıllara kazınan Zeynep Özkaya'nın "Hayırlı olsun Gizoşum yıllar sonra evlerimiz yakın olacağı için o kadar mutluyum ki" yorumuyla ortaya çıktı.