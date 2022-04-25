Sihirli Annem'de Ceren'in biricik aşkı Kerem'in son haline bakın! Değişimiyle ağızları açık bırakıyor...

Sihirli Annem dizisinde Ceren'in biricik aşkı Kerem karakterine hayat veren Michele Cedolin, kıvırcık saçlarıyla dikkat çekmişti. Uzun süredir ekranlarda yer almayan Cedolin, son haliyle şaşırttı.

2003-2012 yılları arasında yayınlanan, yönetmenliğini Ersoy Güler, Tülay Kocatürk ve Kartal Çidamlı'nın üstlendiği Sihirli Annem dizisi, bir dönemin en sevilen yapımlarındadı.

Betüş perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu edinen Sihirli Annem dizisi, konusunun yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti.

İlgiyle izlenen fantastik türdeki dizinin başrollerinde; İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Ebru Karanfilci, Metin Serezli, Gül Onat, Defne Joy Foster, Zuhal Topal ve Suat Sungur gibi isimler yer aldı.

Dizide Ceren'in biricik aşkı Kerem karakterine hayat veren çocuk oyuncu Michele Cedolin, kıvırcık saçlarıyla akıllara kazınmıştı.

Uzun süredir ekranlarda yer almaya İtalyan asıllı oyuncu Michele Cedolin, geçen zaman içerisinde oldukça değişti.

Eski halinden eser kalmadı

Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Kerem karakteriyle akıllara kazınan Michele Cedolin, dizi bittikten sonra ekranlarda yer almadı.

Şimdilerde 30 yaşında olan Michele Cedolin'in eski halinden eser kalmadı. İmaj değiştiren Cedolin, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada oldukça aktif olduğu görülen Cedolin, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Instagram'da 50 bini aşkın takipçisi bulunan Cedolin'in sevgilisiyle verdiği pozlar, beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.