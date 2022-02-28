Sihirli Annem'in Ceren ve Çilek'i bir araya geldi, sosyal medya yıkıldı! 'Bu kızlara ne olmuş?'

Sihirli Annem'in Ceren ve Çilek'i bir araya geldi, sosyal medya yıkıldı! 'Bu kızlara ne olmuş?'

Sihirli Annem dizisinde Ceren ve Çilek'e hayat veren Gizem Güven ile Zeynep Özkaya, bir araya geldi. Yakın arkadaş oldukları bilinen ikilinin yeni kareleri, herkesi mest etti.

2003-2012 yılları arasında yayınlanan ve Gamze Özer tarafından oluşturulan Sihirli Annem dizisi, farklı ama eğlenceli konusu ile beğeni topladı.

Başrollerinde; İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Ebru Karanfilci, Metin Serezli, Gül Onat ve Defne Joy Foster gibi isimlerin yer aldığı dizi, yıllar sonra yeniden yapıldı.

7'den 70'e herkesin ilgisini çeken dizide yer alan çocuk oyuncular ise yıllar ise kocaman birer birey oldu.

Bu isimlerden olan Gizem Güven dizide Ceren karakterine hayat verdi ve son olarak Selena'da Leyla'yı canlandırdı.

Diğer isimlerden olan Zeynep Özkaya ise Çilek karakteri ile hafızalara kazındı ve İki Aile gibi bilinen yapımlarda boy gösterdi.

Ancak bu sevilen iki isim uzun yıllardır herhangi bir projede yer alarak, seyircilerinin karşısına çıkmadı.

Sosyal medya üzerinden içerik üreten ve Youtube sayfaları olan Güven ve Özkaya, geçen zaman rağmen bağlarını koparmadı.

Sık sık bir araya gelmeye çalışan ikilinin son pozu, sosyal medya kullanıcılarının beğeni ve yorumlarını kazandı.

CEREN VE ÇİLEK'İN SON HALİ

Geçtiğimiz günlerde eşi ile ayrılık kararı aldıklarını duyuran Gizem Güven ve Zeynep Özkaya, bir araya geldi.

İkili bir araya geldikleri anları sosyal medya üzerinden hayranlarının beğenisine sundu. Güzellikleri ile dikkatleri çeken genç isimler, değişimleri karşısında ise şaşırttı.

İkilinin yaşadığı değişimi görenler, "Bu kızlara ne olmuş?" diye sormaktan kendisini alamadı.

Sosyal medyanın aktif isimlerinden olan Gizem Güven ve Zeynep Özkaya, diğer Sihirli Annem oyuncuları ile görüşmeye devam ediyor.

GİZEM GÜVEN'İN AYRILIK DUYURUSU

Sihirli Annem dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Gizem Güven, 2020 yılında 10 yıllık sevgilisi Caner Turp ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Ama bu mutluluk umulduğu gibi uzun sürmedi...

Gizem Güven, Erdemitspor takımında forma giyen eşi Caner Turp ile ayrılık kararı aldıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Güven, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir evliliğimizle ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarını çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak, saygı çerçevesi içinde ayrılık kararı aldığımızı sizlerle paylaşmayı uygun gördük.

Evliliğimizi bitirmiş olsak da, geçmişimize ve birbirimize olan olan saygımız baki kalacaktır. Dolayısıyla bizler ve ailelerimiz bu zorlu süreci atlatırken, konu ile alakalı olarak hassasiyetlerinizi rica ediyor ve gizliliğimize saygı göstermenizi bekliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."