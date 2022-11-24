Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti! "Yıllar daha da güzelleştirmiş"

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti! "Yıllar daha da güzelleştirmiş"

Sihirli Annem dizisinde Ceren karakterini canlandıran oyuncu Gizem Güven, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Güven, bu kez derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti.

Senelerce önce ekranlarda yayınlanan Sihirli Annem dizisinde Ceren'e hayat veren Gizem Güven, 31 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini açmıştı.Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nden mezun olduğu bilinen güzel oyuncu, Sihirli Annem'den sonra Selena dizisinde de rol almıştı. Güven şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Selena dizisinde Leyla'yı canlandıran ve Türkiye çapında iyice tanınan oyuncu, daha sonra Sihirli Annem'in tekrarlarında rol almaya başlamıştı. Uzun süredir ekranlardan uzakta olan ve şu sıralar sosyal medya üzerinden para kazanan Güven, 2020 yılında Caner Turp ile evlenmiş ve 2022 yılında ani bir kararla boşandıklarını duyurmuştu.

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Güven, bu kez derin göğüs dekolteli ve siyah elbiseli pozuyla beğeni topladı.

"Yıllar daha da güzelleştirmiş"

Güven'in göğüs dekolteli pozuna, "Maşallah, "Güzelliğin hiç değişmemiş", "Yıllar daha da güzelleştirmiş" yorumları geldi.