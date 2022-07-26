Sihirli Annem'in Ceren'i göğüs dekoltesiyle şov yaptı! 'Boşandıktan sonra açıldıkça açıldı'

Sihirli Annem dizisinde Ceren'e hayat veren Gizem Güven, sosyal medya hesabından paylaştığı son pozuyla ortalığı yıktı.

31 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da doğan Gizem Güven, Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu.

2002 yılında başlayan Sihirli Annem dizisinde Ceren'e hayat veren Güven, kariyerinin en önemli rolünü oynadı.

Bu dizi sayesinde akıllarda kalan oyuncu, akabinde Sinem Kobal ile birlikte Selena dizisinde boy gösterdi.

Aynı tarz, iki dizide yer alan ve hem güzelliği hem de oyunculuğuyla akıllara kazınan Güven, şu sıralar ekrandan uzak bir hayat sürüyor.

Sosyal medya ve Youtube üzerinden hayranlarıyla buluşan oyuncu, 2020 yılında uzun zamandır aşk yaşadığı Caner Turp ile evlendi.

Evliliğinde başarılı olamayan güzel isim, geçtiğimiz aylarda Turp'tan tek celsede boşandı.

Ne zaman ekranlara döneceği belli olmayan Gizem Güven, son paylaştığı pozuyla gündeme geldi.

Gizem Güven'den görsel şölen

Sosyal medya hesabından para kazanan ve reklam anlaşmaları yapan Gizem Güven, oldukça aktif bir kullanıcı.

Her anını hayranlarıyla paylaşan güzel isim, zaman zaman cesur pozlar vermeyi ise ihmal etmiyor.

Son olarak kahverengi elbisesiyle poz veren Güven, hayranlarından tam not aldı.

Dekoltenin dozunu abartmayan oyuncu, sadeliği ile herkesin dikkatini çekiyor.