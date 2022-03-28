Sihirli Annem'in Ceren'i omuzlarını açıkta bırakan göğüs dekoltesiyle tam bir afet! 'Nevrimiz döndü be'

Sihirli Annem dizisinde Ceren karakterine hayat veren Gizem Güven, sosyal medya hesabından paylaştığı siyah dekolteli elbisesiyle görenlerin aklını başından aldı ve binlerce yorum yapıldı.

2003-2012 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem, farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti.

İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Ebru Karanfilci, Metin Serezli, Gül Onat Defneve Joy Foster'ın başrolünde yer aldığı dizi, yıllar sonra yeniden çekildi.

Yıllar sonra yeniden çekilen dizi 2003 yılındaki gibi büyük bir etki vermedi ancak değişen oyuncuların son hali görüldü.

Bu oyunculardan olan ve dizide Ceren karakterine hayat veren Gizem Güven, yıllar içinde kocaman bir genç kız oldu.

Bir dönem Selena dizisinde de boy gösteren Gizem Güven, şu sıralar eşi Caner Turp'tan boşanmaya hazırlanıyor.

Evliliği sadece 1 yıl süren ve boşanacağını açıklayan Güven, İstanbul'da yeni bir ev arayışına girdi bile...

Sosyal medya üzerinden bu anları paylaşan ve yine sosyal medya üzerinden para kazanan Güven, bu sefer siyah elbiseli pozuyla gündem oldu.

GİZEM GÜVEN'İN GÜZELLİĞİ

Geçtiğimiz günlerde yeni eve taşınacağını duyuran ve karelerini paylaşan Gizem Güven, son olarak siyah elbiseli fotoğrafı ile gündem oldu.

Omuzlarını açıkta bırakan ve göğüs dekolteli elbisesi ile güzelliğini taçlandıran oyuncuya hayranlarından yorum geldi.

Güzel ismi iltifata boğan hayranları, "Yıllar güzelliğine güzellik katmış" demeyi ihmal etmedi.

"AYRILIYORUZ"

Caner Turp'la 1,5 yıl evli kalan Gizem Güven, boşanmayla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Bir süredir evliliğimizle ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarını çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak, saygı çerçevesi içinde ayrılık kararı aldığımızı sizlerle paylaşmayı uygun gördük.

Evliliğimizi bitirmiş olsak da, geçmişimize ve birbirimize olan olan saygımız baki kalacaktır. Dolayısıyla bizler ve ailelerimiz bu zorlu süreci atlatırken, konu ile alakalı olarak hassasiyetlerinizi rica ediyor ve gizliliğimize saygı göstermenizi bekliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."