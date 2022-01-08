Sihirli Annem'in Çilek'i büyüdü, aşık bile oldu! Yakışıklı sevgilisi sosyal medyayı yıktı

Sihirli Annem'in Çilek'i büyüdü, aşık bile oldu! Yakışıklı sevgilisi sosyal medyayı yıktı

Sihirli Annem dizisinde Çilek karakteri ile yer alan ancak şu sıralar herhangi bir projede bulunmayan Zeynep Özkaya, sevgilisi ile beğeni topluyor. Genç oyuncu, sık sık aşk dolu paylaşımlar yapıyor.

2003-2012 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Gamze Özer tarafından oluşturulan Sihirli Annem, ilginç konusu ile dikkati çekti.

O dönem yapılan en farklı işler arasında yer alan dizinin başrollerinde İnci Türkay ve Şahap Sayılgan yer aldı.

Yönetmen koltuğunda Ersoy Güler, Tülay Kocatürk ve Kartal Çidamlı'nın yer aldığı dizi, peri olan bir annenin hikayesini anlatıyordu.

Betüş Peri'nin Sakıp'la evlenmesini ve annesi Dudu ile Eda'nın yaptıklarını konu alan dizide, çocuk oyuncular beğeni topladı.

Rollerinin altından başarı ile kalkan çocuk oyuncular arasında yer alan Zeynep Özkaya, Çilek karakterine hayat verdi.

Kızıl saçları ve oldukça tatlı yüzü ile herkesin yanaklarını sıkmak istediği bir çocuk olan Özkaya, şimdilerde üniversite mezunu bir genç kız oldu.

Herhangi bir projede yer almayan Zeynep Özkaya, sosyal medya üzerinden para kazanan isimlerin arasına adını yazdırdı.

SEVGİLİSİ İLE PAYLAŞIMLARI BEĞENİ ALDI

Reklamlar dışında da sosyal medyadan özel hayatını paylaşan Zeynep Özkaya, uzun süredir Oğulcan Can ile aşk yaşıyor.

Birbirine yakıştırılan ve Youtube için sık sık videolar çeken çift, sosyal medya üzerinden beğeni ve yorum alıyor.

Sosyal medya üzerinden adından söz ettiren oyuncu 'İki Aile', 'Eyvah Halam' ve 'Altındağlı' dizilerinde rol almıştı.

SEVGİLİYE ROMANTİK SÖZLER

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin doğum gününü kutlayan Özkaya sosyal medya hesabından paylaştığı gönderisine, "Günün anlam ve önemini belirten bir post bırakıp, yatıyorum. Birlikte daha nicelerine, iyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü.