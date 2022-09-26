Sihirli Annem'in Çilek'i havuzda aşka geldi! Yakışıklı sevgilisini öpmeye doyamadı...

Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Çilek karakteri ile tanınan Zeynep Özkaya, sevgilisi Oğulcan ile tatile çıktı. Havuzda aşk dolu pozlar veren ikiliye, sosyal medyadan yorum yağdı.

23 Ocak 1998 yılında İstanbul'da gelen Zeynep Özkaya, 2003 yılında yayınlanmaya başlayan ve 7 sezon devam eden Sihirli Annem dizisi ile tanındı.

Sihirli Annem dizisinde Çilek'e hayat veren ve küçük yaşına rağmen akıllara kazınan bir performans sergileyen Zeynep Özkaya, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Sihirli Annem'den sonra İki Aile, Eyvah Halam ve Altındağlı isimli projelerde yer alan Özkaya, önceliği eğitimine verdi.

Okuldan mezun olduktan sonra Youtube alanında çalışmalar yapan güzel isim, sosyal medya üzerinden ise reklam anlaşmaları yapmaya başladı.

Ekranlardan uzak kalan ancak Youtube ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Özkaya, son olarak aşk dolu paylaşımlarıyla gündem oldu.

Oğulcan Can ile aşk yaşayan ve her fırsatta sevgisini dile getiren Özkaya, sıcak havanın son günlerini Antalya'da geçiriyor.

Sevgilisi ve arkadaşlarıyla Kalkan'a giden ve bir villa kiralayan Zeynep Özkaya, havuzda aşk dolu pozlar verdi.

Zeynep Özkaya'nın sevgilisi ile olan havuzdaki pozlarına, sosyal medya kullanıcıları kayıtsız kalamadı.

Zeynep Özkaya aşk tazeledi

Sevgilisi ve arkadaşları ile Kalkan'da tatil yapan Zeynep Özkaya, çektirdiği kareleri hayranlarının beğenisine sunuyor.

Güzelliği ile dikkati çeken Zeynep Özkaya, sevgilisi Oğulcan ile yazın son demlerinin keyfini sürdü.

Kiraladıkları villada sevgilisi ile havuz sefası yapan Özkaya, aşkını öpücüklere boğdu.

Instagram'ın hikaye kısmından paylaştığı karelerle beğeni alan Özkaya'ya bolca mutluluk dilendi.