Sihirli Annem'in Dudu Peri'si bakın kimin annesiymiş! Oğlu kendisinden daha ünlü çıktı: "Çok yakışıklıymış" Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Dudu Peri karakteri ile tanınan Nevra Serezli'nin oğlunu görenler, şaşırdı. Serezli'nin oğlu da kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı.

9 Ağustos 1944 yılında Ankara'da dünyaya gelen Nevra Serezli, Sihirli Annem dizisinde Dudu Peri karakterine hayat verdi.

Dudu Peri karakteri ile tanınan Nevra Serezli, sayısız projede de yer aldı. Ancak akıllarda bu rolüyle kaldı.

Ekranlardan uzak kalmayan ve haal daha hayranlarıyla buluşmaya devam eden Nevra Serezli, Metşn Serezli ile uzun süredir evliydi.

Eşini kaybetmesine rağmen hala aşkla bağlı olan Nevra Serezli'nin bu defa ise oğlu gündem oldu.

Güzelliği ve sempatikliği ile gönüllerde taht kuran Nevra Serezli'nin oğlu da herkesin yakından tanıdığı bir isim.

Nevra Serezli'nin oğlu bakın kimmiş

1966’da Dormen Tiyatrosu'nda "Cengiz Hanın Bisikleti" oyunuyla profesyonel sanat hayatına başlayan Nevra Serezli'nin eşi Metin Serezli ile olan evliliğinden iki oğlu bulunuyor. Serezli'nin oyuncu oğlu ise Murat Serezli.

Annesi ve babası gibi oyuncu olan Murat Serezli'nin rol aldığı yapımlar arasında Böyle Bitmesin, Yalan Dünya, Sihirli Annem, Türk Malı, Hayat Bilgisi ve İşler Güçler de bulunuyor.

Kuruluş Osman kadrosunda da yer alan Murat Serezli, Usta Arius karakterini canlandırdı.