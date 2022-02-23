Sihirli Annem'in küçük yıldızı Toprak'ı bakalım tanıyabilecek misiniz? Değişimi dudak uçuklattı

Sihirli Annem dizisinde 'Toprak' karakterini canlandıran çocuk yıldız Jennifer Boyner, genç kız oldu. Yıllar içerisinde büyüyen ve değişen Boyner, görenleri şaşkınlığa uğratıyor.

2003-2012 yılları arasında yayınlanan ve Gamze Özer tarafından oluşturulan Sihirli Annem, efsane bir proje olarak öne çıktı.

Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizi, yıllar sonra tekrarları ile ekranlara geldi.

Tekrarlarını dahil ettiğimiz dizi tam 7 sezon sürerken, Betüş isimli bir perinin yaşadıklarını ekrana yansıttı.

Betüş'e İnci Türkay hayat verirken, Sadık karakterini ise deneyimli oyuncu Şahap Sayılgan canlandırdı.

Dizide başroller kadar dikkati çeken çocuk oyunculardan Jennifer Boyner, Eda ve Yavuz'un kızı olan Toprak karakterine hayat verdi.

Toprak karakteri ile hayatımıza giren ve şimdilerde güzeller güzeli bir genç olan Jennifer Boyner, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Sosyal medya üzerinden birbirinden güzel karelerini paylaşan oyuncunun değişimi karşısında, dizinin hayranları şoke oluyor.

SİHİRLİ ANNEM'İN TOPRAK'I BÜYÜDÜ

Dizide hayat verdiği 'Toprak' karakteriyle akıllara kazınan Jennifer Boyner, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Şimdilerde 23 yaşında olan Jennifer Boyner, 6 yaşındayken Sihirli Annem dizisiyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi.

Boyner, Sihirli Annem dizisinden sonra Hepsi 1 ve Kaybolan Yıllar gibi yapımlarda da rol aldı. Ancak genç oyuncu Sihirli Annem'deki rolü kadar tanınmayı başaramadı.

Şimdilerde YouTube'a içerik üreten Jennifer Boyner, güzelliği ve değişimi ile gündeme gelmeye başladı. Boyner, iddialı paylaşımlarıyla beğeni yağmuruna tutuluyor.

Boyner'in pozlarına ''Gittikçe Defne Joy Foster'a benziyorsun'', ''Toprak sana ne oldu?'' ve ''Dünyaca ünlü bir model gibi'' tarzında yorumlar yapılıyor.