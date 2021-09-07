Sihirli Annem'in minik Toprak'ına bir de şimdi bakın

Sihirli Annem'in minik Toprak'ına bir de şimdi bakın

Sihirli Annem dizisinde Toprak karakteriyle dikkat çeken Jennifer Boyner, paylaşımlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor. İşte bebek haliyle hayatımıza giren Jennifer'in son hali...

Sihirli Annem küçük bir kız çocuğu ile tanınan Jennifer Boyner, gençlik çağında görenleri şaşkına çevirdi

5 Haziran 1999 İstanbul doğumlu olan Jennifer Boyner, Sihirli Annem'den sonra Kaybolan Yıllar ve Hepsi 1 gibi birçok dizide rol aldı.

Şu anda 21 yaşında olan Jennifer, güzelliğiyle ve Instagram pozlarıyla adeta büyülüyor.

Jennifer, son zamanlarda YouTube üzerinden yaptığı yayınlarla adını duyurmaya devam ediyor.

İşte Sihirli Annem dizisinin minik Toprak bebeği Jennifer Boyner'in şimdiki hali...