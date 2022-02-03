Sihirli Annem'in Sadık'ı sırra kadem bastı! Şimdilerde nerede, ne yapıyor?

Sihirli Annem'in Sadık'ı sırra kadem bastı! Şimdilerde nerede, ne yapıyor?

Sihirli Annem dizisinin başrol oyuncularından olan Şahap Sayılgan, ekranlarda yer almıyor. Uzun bir süredir herhangi bir projede boy göstermeyen oyuncu, "Şimdi nerede?" sorusunu gündeme getirdi.

Sihirli Annem, 2003-2012 yılları arasında yayınlanan ve Gamze Özer tarafından oluşturulan bir proje olarak dikkati çekti.

Yönetmen koltuğunda Ersoy Güler, Tülay Kocatürk ve Kartal Çidamlı'nın yer aldığı proje; Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alıyordu.

İlgi çeken dizinin başrollerinde; İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Ebru Karanfilci, Metin Serezli, Gül Onat ve Defne Joy Foster yer aldı.

Dizinin daha sonra tekrarları son olarak ise Exxen'de oldukça farklı bir versiyonu, farklı oyuncularla yeniden yapıldı.

Ancak hiçbiri ilk yapılan seri kadar başarılı olamadı ve seyirciden ilk seri kadar beğeni toplayamadı. Ancak dizinin ilk yayınlandığı gün kadrosunda yer alan oyuncular, yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Bu oyuncular arasında yer alan ve Sadık karakterine hayat veren Şahap Sayılgan, uzun bir süredir ekranlarda yer almayınca merak edilmeye başlandı.

Dizinin ve oyuncunun hayranları, "Şimdilerde nerede, ne yapıyor?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Şahap Sayılgan şimdilerde nerede, ne yapıyor? İşte yanıtı...

ŞAHAP SAYILGAN ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR?

Sihirli Annem dizisinde Sadık karakterine hayat veren Şahap Sayılgan, birçok projede yer aldı. Ancak ünlü isim uzun zamandır sessizliğe gömülmüş durumda...

Herhangi bir yapımda yer almayan Şahap Sayılgan, Instagram'ı aktif kullanıyor. Başarılı oyuncu sık sık çektirdiği ve oldukça komik olan videoları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Tiyatrodan hiç kopmayan ve hayranları ile sosyal medya üzerinden buluşan oyuncunun ne zaman ekranlara döneceği merak konusu...

ŞAHAP SAYILGAN KİMDİR?

3 Mart 1966 yılında İzmir'de dünyaya gelen Sayılgan, Ankara Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Yüksek Bölümü'nden mezun oldu.

1980 yılından itibaren kamera karşısına geçen oyuncu ilk çıkışını, 5 Dakika, Köy Doktoru ve Ferhunde Hanımlar dizileri sayesinde yaptı. Ancak asıl başarısını Bizim Evin Halleri ve Sihirli Annem dizilerinde yakaladı. Seslendirme yapan sanatçı, Sihirli Annem dizisinde Sadık rolü ile akıllara kazındı.

PROJELERİ

Sihirli Annem - 2011 - 2012

Zoraki Başkan - 2009

Peri Masalı - 2008

Unutma Beni - 2008 (8. sezonda rol almıştır)

Oyun Bitti - 2007

Hayatım Sana Feda - 2006

Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de - 2004

Büyük Buluşma - 2004

Sihirli Annem - 2003 2006

Koltuk Sevdası - 2001

Bizim Evin Halleri - 2000

Ferhunde Hanımlar - 1993

ŞAHAP SAYILGAN'IN SON HALİ