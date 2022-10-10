- Haberler
- Medya Haberleri
- Sihirli Annem'in Toprak'ı göğüs dekoltesiyle ortalığı salladı! Jennifer Boyner'den iç çamaşırsız poz
Sihirli Annem'in Toprak'ı göğüs dekoltesiyle ortalığı salladı! Jennifer Boyner'den iç çamaşırsız poz
- 10.10.2022 - 17:19
2000'li yılların başında ekrana gelen Sihirli Annem dizisinde çocuk oyunculardan Toprak'ı oynayan Jennifer Boyner, Defne Joy Foster'ın dizideki kızını canlandırmıştı. Seneler sonra yetişkin bir genç kız olan ve şimdilerde sosyal medyada paylaşımlarıyla gündeme gelen Boyner, eğitimini ise Beykent Üniversitesi'nde almıştı.