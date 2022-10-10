Sihirli Annem'in Toprak'ı göğüs dekoltesiyle ortalığı salladı! Jennifer Boyner'den iç çamaşırsız poz

Bir dönem Sihirli Annem dizisinde çocuk oyunculardan Toprak'ı oynayan Jennifer Boyner, sosyal medyada paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Boyner, bu kez derin göğüs dekoltesiyle poz verdi.

2000'li yılların başında ekrana gelen Sihirli Annem dizisinde çocuk oyunculardan Toprak'ı oynayan Jennifer Boyner, Defne Joy Foster'ın dizideki kızını canlandırmıştı. Seneler sonra yetişkin bir genç kız olan ve şimdilerde sosyal medyada paylaşımlarıyla gündeme gelen Boyner, eğitimini ise Beykent Üniversitesi'nde almıştı.





İstanbul'da dünyaya geldiği bilinen Jennifer Boyner'in annesi Türk, babası ise Nijeryalıdır. Bir dönem ekranların sevilen çocuk dizisi olan Sihirli annem dizisinde 'Toprak' karakterini oynayan oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla çok konuşuluyor. İç çamaşırsız poza yorum yağdı Boyner bu kez iç çamaşırsız göğüs dekolteli pozuyla takipçilerden çokça beğeni aldı. İşte Jennifer Boyner'in çok konuşulan o fotoğrafı...





