Sihirli Annem'in Tuğçe'sinden dekolteli poz geldi! 'Göğüsleri yaptırdın mı?'

Sihirli Annem dizisinde Tuğçe'ye hayat veren ve bu sayede tanınan Damla Ersubaşı, Instgaram hesabından verdiği pozlarla herkesin aklını başından aldı.

1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Damla Ersubaşı, 6 yaşındayken Yılan Hikayesi isimli dizide yer aldı.

Bu dizinin ardından 2003 yılında Sihirli Annem'de boy gösteren güzel isim, Tuğçe karakterine hayat verdi.

Tuğçe karakteri ile akıllara kazınan ve herkesin beğenisini kazanan Damla Ersubaşı, 2016 yılında iş adamı Mustafa Can Keser ile evlendi.

Bu evlilikten iki kızı bulunan oyuncu, ihanet iddiaları nedeniyle evliliğini 2020 yılında sonlandırdı ve kızlarının velayetini aldı.

Aldatıldığını kabul eden ve geçirdiği mide ameliyatı sonrası hızla kilo veren Damla, şimdilerde bambaşka bir görünüme sahip..

Ekranlarda yer almayan ve sosyal medya üzerinden para kazanan Damla Ersubaşı, estetik operasyonlar yaptırmayı ise ihaml etmedi.

Gittikçe güzelleşen ve farklı bir havaya kavuşan oyuncu, son paylaştığı kare ile yine herkesin ilgisini çekti.

Damla'dan olay poz

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve paylaştığı kareler ile dikkati çeken Damla Ersubaşı, güzelliğiyle yine büyüledi. Ersubaşı ayna karşısında verdiği göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı.

Güzel oyuncunun hayranları, ayna karşısındaki pozuna sessiz kalmadı ve yorum yağdırdı.

Siyah saçları ile ayrı bir havaya kavuşan oyuncuya, "Kim der ki iki çocuk annesi" , "Göğüsleri mi yaptırdın?" , "Vay be bu ne güzellik" tarzında yorumlar yapıldı.

Oldukça bakımlı olan Damla Ersubaşı, kilo verdikten sonra sosyal medya hesabından daha cesur kareler yayınlamaya başladı.