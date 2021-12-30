Sihirlli Annem'in Ceren'i Selena'nın Leylası'ydı! Futbolcu eşi sosyal medyayı salladı...

Sihirli Annem ve Selena dizileriyle karşımıza çıkan Gizem Güven, yaz aylarında evlendi. Güven'in eşi Caner Turp ise yakışıklılığı ile sosyal medyanın dikkati çeken isimlerin birisi oldu.

Bir dönemin efsane dizileri olan Sihirli Annem ve Selena'da yer alan Gizem Güven, şimdilerde güzelliği ile adından söz ettiriyor.

Sihirli Annem dizisinde Ceren, Selena dizisinde ise Leyla karakterine hayat veren Güven, uzun süredir ekranlarda yer almıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve oyunculuğa ara veren Güven, yine sosyal medya üzerinden para kazanıyor.

1 milyondan fazla takipçisi olan ve sık sık reklam alan oyuncu, Youtube üzerinden video çekmeyi ise ihmal etmiyor.

Oynadığı rollerin üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan Gizem Güven, yaz aylarında dünyaevine girdi.

Futbolcu Caner Turp ile hayatını birleştiren Güven, eşinin yakışıklılığı ile bir kez daha gündem oldu.

GİZEM GÜVEN'İN EŞİ CANER TURP

Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem ve Selena dizilerinde hayat verdiği rollerle hafızalara kazınan Gizem Güven, uzun süredir birlikte olduğu Caner Turp ile evlendi.

Gizem Güven’in dünyaevine girdiği Caner Turp, Erdemitspor takımında futbol oynuyor.

Eşiyle her anını sosyal medyada paylaşan Güven, takipçilerinden beğeni ve yorum alıyor. Güven'in eşi Turp ise yakışıklılığı ile sosyal medyada ön plana çıkıyor.

GİZEM GÜVEN'İN KISA MODELLİK KARİYERİ

Bir giyim markasının modeli olan Gizem Güven, 5 yaşından 17 yaşına kadar mankenliğini sürdürmüştür.

2002 yılında başlayan Sihirli Annem dizisinde Ceren karakteri ile uzun yıllar devam eden Güven, geniş kitlelerce tanınmıştır. Oyunculuk ve modellik kariyerine son veren Güven, rotayı sosyal medyaya çevirdi.