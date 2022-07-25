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    Sıla Türkoğlu beyaz mini elbisesiyle mest etti! 'Işıltın geceyi aydınlatıyor'

    Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu güzelliği ile dikkat çekiyor.Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara övgü dolu yorumlar geldi.İşte beğeni toplayan o kareler..
    • 25.07.2022 - 13:55
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    Sıla Türkoğlu beyaz mini elbisesiyle mest etti! 'Işıltın geceyi aydınlatıyor'

    Emanet dizisinde canlandırdığı Seher karakteriyle adından söz ettiren Sıla Türkoğlu güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.Ünlü oyuncu sosyal medyadan paylaştığı kareler ile beğeni topladı.

    Instagramda 986 bin takipçisi bulunan Sıla Türkoğlu'nun paylaşımlarına takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni atılıyor.

    Sıla Türkoğlu beyaz mini elbisesiyle mest etti! Işıltın geceyi aydınlatıyor #1

    Sıla Türkoğlu son olarak  beyaz elbisesiyle paylaştığı karelere "Biraz net biraz fluu" notunu düştü.İşte beğeni toplayan o pozlar.

    Sıla Türkoğlu beyaz mini elbisesiyle mest etti! Işıltın geceyi aydınlatıyor #2

    Sıla Türkoğlu beyaz mini elbisesiyle mest etti! Işıltın geceyi aydınlatıyor #3


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