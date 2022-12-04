Sıla Türkoğlu file çoraplı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Ateş ediyorsunuz Sıla hanım'

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu sosyal medyada paylaştığı kareler ile takipçilerinin beğenisini topluyor. Genç oyuncunun son paylaşımı büyük ilgi gördü. İşte o kareler..

Son dönemin parlayan isimleri arasında yer alan Sıla Türkoğlu sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Başarılı oyuncu güzelliği ile beğeni toplamaya devam ediyor.

18 Nisan 1999'da İzmir'de dünyaya gelen Sıla Türkoğlu oyunculuk kariyerine 2018 yılında Ağlama Anne dizisinde oynadığı rol ile başladı.

Sıla Türkoğlu daha sonra Yemin, Emanet ve Kızılcık Şerbeti isimli dizilerde rol aldı. Ünlü oyuncu Sadece Arkadaşız isimli sinema filminde konuk oyuncu olarak rol aldı.

Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Sıla Türkoğlu instagram hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. 1 milyon takipçisi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun pasylaşımları büyük beğeni topluyor.

İşte Sıla Türkoğlu'nun son instagram paylaşımı..