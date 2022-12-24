Sıla Türkoğlu fileli kilotlu çorabı ve kusursuz teniyle şov yaptı! Gören dilini ısırdı: "Yapıyorsun bu sporu"

Sıla Türkoğlu fileli kilotlu çorabı ve kusursuz teniyle şov yaptı! Gören dilini ısırdı: "Yapıyorsun bu sporu"

Kızılcık Şerbeti dizisi ile dikkatleri üzerine çeken ve sosyal medyada da oldukça gözde olan Sıla Türkoğlu, 1 milyonluk hesabına özel paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

18 Nisan 1999 yılında İzmir'de dünyaya gelen Sıla Türkoğlu, oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı.

2019 yılında Yemin dizisinde Suna'ya hayat veren Sıla, 7 Eylül 2020’de Kanal 7'de yayınlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı. 4 Temmuz 2022'de yayınlanan 416. bölümüyle Emanet dizisinden ayrıldı.

Sıla Türkoğlu'nun Emanet dizisinden ayrılışı olaylı oldu ancak yaşananlar tanınmasını artırdı. Türkoğlu, yaşanan olaylardan sonr hayran kitlesini ikiye katladı.

Sosyal medya üzerinden verdiği pozlar, Twitter'da yer alan dizi sayfalarında paylaşılmaya başlandı. Bu da Türkoğlu'nun ünlenmesine daha fazla katkı sağladı.

Emanet dizisinden ayrıldıktan sonra Kızılcık Şerbeti ile el sıkışan Sıla Türkoğlu, oyunculuğu ile görenleri mest ediyor.

Güzelliğine güzellik katan oyuncu, son paylaşımlarıyla da sosyal medyayı bir kez daha sallamayı başardı.

Sıla Türkoğlu güzelliği

Sıla Türkoğlu, sosyal medya üzerinden paylaşımlarını sürdürüyor. 1 Milyon takipçisi olan Türkoğlu, güzelliği ve doğallığı ile büyülüyor. Hayranlarını kırmayan ve setten de kareler paylaşan Türkoğlu'na beğeni ve yorum yağıyor.

Güzel ismin file çorabıyla paylaştığı yemek anları ve akabindeki sırt dekoltesi, görenin aklını bir kez daha başından almayı başardı.