Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu, siyah elbisesiyle adeta göz kamaştırdı. Güzel oyuncunun sosyal medyadan paylaştığı pozlara yorum ve beğeni yağdı.

18 Nisan 1999 yılında İzmir'de dünyaya gelen güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle setlere adım attı.

2019'da, Yemin dizisinde Suna karakterini, 7 Eylül 2020’de Kanal 7'de yayımnanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandıran oyuncu, şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde yer alıyor.

Dizideki rol arkadaşı ile adı aşk dedikodularına karışan ve Doğa karakteri ile beğeni toplayan oyuncu, sosyal medyanın da gözdesi.

Özellikle Twitter üzernden haber yapan dizi sayfaları, SIla Türkoğlu'nun güzelliğini sık sık paylaşıyor. Oyuncuya övgüler geliyor.

Rolünün altından başarıyla kalkan Türkoğlu, cesur kareleri ve giydikleriyle de kendisine hayran bırakıyor.

Güzelliğini sergilediği siyah elbisesi ile olay olan Sıla Türkoğlu, Instagram'dan bu anları paylaşmayı ise yine ihmal etmedi.

Sıla Türkoğlu şov

Sıla Türkoğlu, siyah mini bir elbise giydi. Geceyi aydınlatan oyuncu, güzelliği ile sosyal medyaya damga vurdu. Doğallığı ve fiziği ile adeta şov yapan Türkoğlu'na ise hayranlarından yorum yağdı.

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakteri ile gönüllere taht kuran oyuncuya, "Bu ne güzellik?" diye soruldu.

İddialara göre; Bir ankette 2022’nin en güzel 100 yüzü arasında seçilen Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör yılbaşı tatili dönüşü kaza geçirdi. İstanbul’a dönmek için yola çıkan çift, geçirdikleri trafik kazasında büyük bir tehlike atlattı. Güngör’ün kullandığı araç büyük hasar alırken iki oyuncu kazayı yara almadan atlattı. Ancak iki cepheden açıklama gelmedi.