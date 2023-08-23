Sıla Türkoğlu mini eteğiyle süzüldükçe süzüldü! "Kız Pembe ile Nilay görmesin seni" Kızılcık Şerbeti'nin güzeli Sıla Türkoğlu, sosyal medyadan paylaştığı kareleriyle hayranlarının aklını başından almaya devam ediyor.

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Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'ya hayat veren Sıla Türkoğlu, yükselen yıldızıyla birçok genç ismi geride bıraktı.

Oyunculuğu ve güzelliğiyle ilgi çeken Türkoğlu, şimdilerde ise Alp Navruz ile yaşadığı aşkla gündeme geliyor.

Tüm yazı sevgilisi ile geçiren ve dizinin çekimleri için İstanbul'a dönen oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı sempatik pozlarıyla beğeni topladı.

Yorum yağdı

Mini eteğiyle mavilere bürünen Sıla Türkoğlu, görenleri bir kez daha kendisine hayran bırakmayı başardı.

Doğallığı ve sempatik halleriyle yorum yağmuruna tutulan Türkoğlu'na, "Şansın açık olsun" yorumları geldi.

Birkaç karesini peş peşe paylaşan Sıla Türkoğlu, yeni sezonda da Doğa'ya hayat vermeye devam edecek.