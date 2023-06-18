Sıla Türkoğlu salıncakta poz verdi! Mini elbisesiyle sevgilisini büyüledi! İlk yorum ondan geldi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Türkoğlu, sosyal medya hesabından salıncakta verdiği pozu paylaştı. Türkoğlu'nun paylaşımına sevgilisi kayıtsız kalamadı.

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, bu sayede tanınmaya başlandı.

Doğa karakteriyle sosyal medyaya damga vuran oyuncu, sosyal medya hesabını da aktif kullanıyor.

Güzel oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Salıncakta mini bir elbisesiyle poz veren 24 yaşındaki başarılı oyuncuya kısa sürede beğeni yağdı. Beğenenler arasında Alp Navruz'un da olması dikkatlerden kaçmadı.

Sıla büyüledi

Pembe mini ve sırt dekolteli bir elbise tercih eden Sıla Türkoğlu, tarzıyla büyük beğeni topladı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı dakikalar içinde binlerce kişi tarafından beğenildi.

Türkoğlu'na takipçilerinden 'Habersiz paylaştın kalp krizi geçiriyorum sandım', 'Bu güzellik fazla değil mi artık', 'İşte duru güzellik', 'Pembe bu kadar mı yakışır', 'Doğacım hem şıksın hem zarif' yorumları geldi.

Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz geçtiğimiz günlerde bir arkadaş toplantısında birlikte poz vermiş ve ilişkilerini ilan etmişlerdi.