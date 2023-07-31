Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz aşk pozu! Sevgilisini havluya sarıp poz verdi Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteriyle hafızalara kazınan Sıla Türkoğlu, bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Alp Navruz ile aşk yaşıyor. Ünlü çift, tatilden karelerini paylaştı. Alp Navruz, Sıla Türkoğlu'nu havluyla sardığı pozunu yayınladı.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, dikkat çeken isimler arasında. 24 yaşındaki ünlü oyuncu duru güzelliğinin yanı sıra özel hayatıyla da yakından takip ediliyor. Ünlü oyuncu, bir süredir geçtiğimiz ay final yapan Yürek Çıkmazı dizisinin yıldızı Alp Navruz ile aşk yaşıyor. Dizinin final yapmasıyla soluğu tatilde alan Sıla Türkoğlu, tatile doymadı. Sevgilisiyle tatilin tadını çıkarıyor. Aşk dolu pozunu yayınladı Sıla Türkoğlu'nun sevgilisi Alp Navruz, sosyal medya hesabından sevgilisini havluya sardığı aşk dolu pozunu yayınladı. Taze aşıkların romantik pozu, sosyal medyayı salladı. Kullanıcılardan beğeni ve yorum yağmuru geldi.