Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol alan Sıla Türkoğlu, Doğa karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor.
Yeşil gözleri ile gönülleri fetheden 24 yaşındaki Sıla Türkoğlu, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyada da adından söz ettiriyor.
Sezonu bitiren ünlü oyuncu, soluğu tatilde aldı.
Meslektaşı Alp Navruz ile aşk yaşayan Sıla Türkoğlu, objektif karşısından cesur pozlar paylaştı.
Güneşi batırdı
Gün batımına karşı poz veren Sıla Türkoğlu, sırt dekoltesiyle dikkat çekti.
Kısa sürede binlerce beğeni alan Türkoğlu, güzelliğiyle damga vurdu.
Ünlü oyuncuya "Zümrüt gözlü", "Güzeller güzeli", "Maşallah sana" tarzında yorumlar geldi.