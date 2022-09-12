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    Sıla Türkoğlu'nun derin sırt dekoltesi nefes kesti!

    "Emanet" dizisinden aniden ayrılarak gündem olan Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çekti.
    • 12.09.2022 - 14:42
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    Sıla Türkoğlu'nun derin sırt dekoltesi nefes kesti!

    Emanet dizisindeki Seher karakteriyle hafızalara kazınan Sıla Türkoğlu, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

    Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı "Ağlama Anne" dizisi ile adım atan Sıla Türkoğlu, Yemin dizisinde Suna karakterine hayat verdi.

    Halil İbrahim Ceyhan ile başrolünü paylaştığı "Emanet" dizisinin sezon finali çekimlerine katılmayan oyuncu Sıla Türkoğlu, büyük kriz yaratmıştı.

    Dizinin yapım ekibiyle sorun yaşadığı gerekçesiyle diziden ayrılan Sıla Türkoğlu, yaşadığı krizden bu yana sürekli magazin gündeminde...

    Güzel oyuncu, geçen günlerde paylaştığı göğüs dekolteli ve minili kombini Instagram'ı sallamıştı.

    Cem Talu'ya pozlar veren Sıla Türkoğlu, son olarak derin sırt dekolteli elbisesiyle sevenlerini büyüledi.

    Türkoğlu'nun nefes kesen pozlarına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

    Sıla Türkoğlu nun derin sırt dekoltesi nefes kesti! #1

    Sıla Türkoğlu nun derin sırt dekoltesi nefes kesti! #2

    Sıla Türkoğlu nun derin sırt dekoltesi nefes kesti! #3


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