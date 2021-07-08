Silahlı saldırıya uğramıştı! Kardeşlerim'in Doruk'u, Onur Seyit Yaran’ın davasında karar çıktı..

Oyuncu Onur Seyit Yaran'a saldırı olayına ilişkin açılan davada yeni bir gelişme yaşanırken, oyuncunun hayranları davanın sonuçlanıp sonuçlanmadığını araştırıyor.

Kardeşlerim dizisinin Doruk'u, Onur Seyit Yaran 22 Eylül 2020’de gittiği spor salonundan çıktığı sırada, Serhat Okuducu tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Oyuncu saldırı sonucu omzundan yaralanırken, Serhat Okuducu ile ilgili şikayette bulundu. Yaran'ın şikayeti üzerine açılan dava bugün karara bağlandı.

Oyuncunun hayranları davayla ilgili son gelişmeleri araştırarak, "Davada hangi karar çıktı?" sorusunu gündeme getirdi.

DAVADA KARAR ÇIKTI MI?

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serhat Okuducu, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçi Onur Seyit Yaran'ı ise avukatı temsil etti.

Duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde, sanığın "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar etti.

Sanık avukatı Mahmud Nedim Dağdelen mütalaayı kabul etmediklerini, müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini, yaralama suçundan hüküm verilebileceğini belirterek "9 aydır tutukludur. Tutuklu kaldığı süre yatacağı süreyi karşılamaktadır" diyerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Serhat Okuducu'ya "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan önce 10 yıl hapis cezası verdi. İlk haksız eylemin kim tarafından başlatıldığı tespit edilemediği gerekçesiyle indirim yaparak sanığı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın duruşmalardaki olumlu halini de dikkate alarak cezayı 6 yıl 3 ay hapis cezasına indirdi.

Tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan heyet, sanık Okuducu'nun tahliyesine de hükmetti. Bir üye hakim, sanık hakkında "Yaralama" suçundan hüküm kurulması gerektiği görüşünde olduğunu belirterek muhalefet şerhi düştü.