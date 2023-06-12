Şimdi kemikleri sayılıyor ama...Süreyya Yalçın'ın eski hali sizi şaşırtacak! Zayıflığı ile dikkat çeken sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın yıllar önceki karelerini görenler tanıyamadı.

Dünyanın en zenginleri listesine adını yazdıran Faruk Yalçın'ın kızı sosyetik güzel Süreyya Yalçın, yaşamına ABD'de devam ediyor.

Miami-İstanbul arası her yaz mekik dokuyan Yalçın, Türkiye'ye adım attığı gibi yine adından söz ettirdi.

2016 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı eşi Ozan Baran ile soluğu Bodrum'da alan Süreyya Yalçın, dikkatleri çekti.

Fazla kilolarından kurtulmak için diyet yapan Yalçın'ın son halini görenler endişelendi.

Zayıflığı korkutan ünlü isim adeta bir deri bir kemik kaldı.

Süreyya Yalçın, anoreksiya olup olmadığı sorusuna “Gayet sağlıklı ve iyiyim. Hiçbir problemim yok” cevabını verdi.

Bir zamanlar Süreyya Yalçın

39 yaşındaki Süreyya Yalçın'ın eski hali de merak konusu oldu.

Yalçın'ın zayıflamadan ve estetikten önceki görüntüleri, herkesi şoke etti.

İşte Süreyya Yalçın'ın kilolu ve estetiksiz hali...