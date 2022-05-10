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    Şimdilerde bir deri bir kemik ama... Hande Erçel'in kilolu hali 'bu da kim' dedirtiyor...

    Kariyerinin ilk yıllarına göre oldukça kilo veren ve güzelleşen Hande Erçel'in eski halini gören takipçileri şoke oldu. İşte Hande Erçel'in balık etli zamanlarından kareler...
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 14:42
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    Şimdilerde bir deri bir kemik ama... Hande Erçel'in kilolu hali 'bu da kim' dedirtiyor...

    Hande Erçel, 2015 yılında Miss Cilivalition of the Word yarışmasında ikinci olarak adını duyurmaya başladı.

    2015-2016 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Güneşin Kızları adlı dizide Selin karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Hande Erçel, kariyerinin zirvesini yaşıyor.

    Son olarak Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel, inanılmaz bir değişime imza attı.

    Mesleğinin ilk dönemlerinde balık etli fiziği ile dikkat çeken ve ardından kilo almaya devam eden güzel oyuncu, adeta bir deri bir kemik kaldı.

    Yüzündeki estetik dokunuşlarla da farklı bir görünüme kavuşan Hande Erçel'in ünü ve güzelliği, ülke sınırlarını da aştı.

    Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkın ardından Kaan Yıldırım'a gönlünü kaptıran oyuncu, magazin gündeminde sıklıkla yer alıyor.

    Ekranlarda olduğu kadar sosyal medya profiliyle de dikkatleri çeken Hande Erçel'in Instagram'da 28 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

    Hande Erçel'in inanılmaz değişimi

    28 yaşındaki Hande Erçel'in hayatından şeker ve karbonhidratı çıkarmasıyla başlayan zayıflama serüveni, şimdilerde takipçilerini korkuttu.

    İnceliği ile adından söz ettiren Erçel'e "daha fazla kilo verme" yorumları gelirken, akıllara eski hali de geldi.

    Kilolu zamanları merak konusu olan Hande Erçel, sevenlerini şaşırttı. Bir dönem 60 kiloya kadar ulaşan oyuncu eleştiri oklarının da hedefi olmuştu.

    O zamanlardan kalan fotoğrafları görenler ise Hande Erçel'in değişimi karşısında hayrete düşüyor.

    İşte Hande Erçel'in kilolu olduğu dönemlerden kareler...

    Şimdilerde bir deri bir kemik ama... Hande Erçel in kilolu hali bu da kim dedirtiyor... #1

    Şimdilerde bir deri bir kemik ama... Hande Erçel in kilolu hali bu da kim dedirtiyor... #2

    Şimdilerde bir deri bir kemik ama... Hande Erçel in kilolu hali bu da kim dedirtiyor... #3

    Şimdilerde bir deri bir kemik ama... Hande Erçel in kilolu hali bu da kim dedirtiyor... #4

    Şimdilerde bir deri bir kemik ama... Hande Erçel in kilolu hali bu da kim dedirtiyor... #5

    Şimdilerde bir deri bir kemik ama... Hande Erçel in kilolu hali bu da kim dedirtiyor... #6

    Şimdilerde bir deri bir kemik ama... Hande Erçel in kilolu hali bu da kim dedirtiyor... #7


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