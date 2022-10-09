Simge Sağın bikinili pozlarıyla nefesleri kesti! 'Yaşlandıkça daha da güzelleşiyorsun'

Simge Sağın bikinili pozlarıyla nefesleri kesti! 'Yaşlandıkça daha da güzelleşiyorsun'

Ünlü şarkıcı Simge Sağın yağmurlu havada denize girdiği anları takipçileri ile paylaştı.Simge Sağın'ın bu pozları büyük beğeni topladı..

Cesur pozları ile sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Simge Sağın iddialı pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile tüm dikkatleri üzerine çeken başarılı şarkıcı yaz sezonunu henüz kapatmadı.

Göcek'te tatil yapan Simge Sağın yağmurlu havada denize girdiği bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Şarkıcının "Bazı insanlar yağmuru hisseder, diğerleri ise sadece ıslanır.." notuyla paylaştığı pozlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte Simge Sağın'ın dikkatleri üzerine çeken cesur paylaşımı;