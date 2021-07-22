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- Simge Sağın bikinili pozlarıyla ortalığı yaktı! Fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı
Simge Sağın bikinili pozlarıyla ortalığı yaktı! Fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı
Yoğun konser temposundan fırsat bulan Simge Sağın, tatil sezonunu Marmaris'te açtı. Ünlü şarkıcı, siyah bikinisiyle çektirdiği iddialı fotoğraflarla sosyal medyayı salladı. İşte o kareler...
- Haber Merkezi
- 22.07.2021 - 17:26
- Güncelleme : 22.07.2021 - 17:28
Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla uygulanan ksıtlamaların esnetilmesiyle birlikte müzik sektörü de hareketlendi.
Yoğun konser maratonundan fırsat buldukça güzel havanın tadını çıkaran şarkıcı Simge Sağın, arkadaş grubuyla birlikte mavi tura çıktı.
Teknede siyah bikinisiyle objektif karşısında poz veren 39 yaşındaki ünlü şarkıcı, birbirinden cesur pozlarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
ÖVGÜ YAĞDI
Simge Sağın'ın "Yaz" notunu düşüp alev emojisi koyduğu kareler, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Övgü dolu mesajlar alan Simge Sağın, fit haliyle dikkat çekti. İşte Simge Sağın'ın nefes kesen o kareleri...