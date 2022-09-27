Simge Sağın cesur sahne kıyafeti ile yürek hoplattı! 'Taş mısın be kadın'

Simge Sağın cesur sahne kıyafetleri ile gündeme gelmeye devam ediyor.Ünlü şarkıcı güzelliği ve fiziği ile dikkat çekiyor..

Ünlü şarkıcı Simge Sağın konserlerinde giydiği cesur sahne kıyafetleri ile adından sıkça söz ettiriyor.

41 yaşında olan Simge güzelliği ve fit vücudu ile beğeni toplarken giyim tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan sanatçının sosyal medya hesabını 1.4 milyon kullanıcı takip ediyor.

Simge Sağın'ın yaptığı her paylaşım binlerce beğeni ve yorum alıyor.Sanatçının son olarak Mersin'de verdiği bir konserde giydiği elbise beğeni topladı.

İşte Simge Sağın'ın o cesur kostümü..