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    Simge Sağın derin yırtmacıyla yürek hoplattı! Bacağındaki dövmeyi görenin nutku tutuldu!

    Ünlü şarkıcı Simge Sağın sosyal medyada paylaştığı birbirinden cesur pozları ile beğeni toplamaya devam ediyor. Simge'nin sahne kostümü sosyal medyada gündeme oturdu. İşte o fotoğraflar..
    • 19.10.2022 - 14:04
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 14:14
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    Simge Sağın derin yırtmacıyla yürek hoplattı! Bacağındaki dövmeyi görenin nutku tutuldu!

    Şarkıcı Simge Sağın sahne kostümleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Güzelliği ve fiziği ile büyük beğeni toplayan Simge'nin sosyal medya paylaşımları ilgi görüyor.

    Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar binlerce beğeni yorum alan Simge Sağın sosyal medyayı oldukçe aktif şekilde kullanıyor.

    Ünlü şarkıcının 100 binden fazla beğeni alan pozlarına; "Elbise muhteşem ya", "Ne kadar tatlısın. Keşke dinlemeye gelebilseydim." ve "Çok güzelsin" gibi binlerce yorum yapıldı.

    Simge Sağın derin yırtmacıyla yürek hoplattı! Bacağındaki dövmeyi görenin nutku tutuldu! #1

    2010 yılının başında yayınladığı şarkılarla adından söz ettirmeye başlayan Simge 2015 yılında çıkardığı "Miş Miş" isimli şarkıyla büyük bir üne kavuştu.Yıllar içinde Türk Pop müziği alanında adından söz ettiren başarılı şarkıcı iddialı pozları ile de beğeni topluyor.

    İşte Simge'nin 1.5 milyon takipçili instagram hesabından yaptığı o cesur paylaşım..

    Simge Sağın derin yırtmacıyla yürek hoplattı! Bacağındaki dövmeyi görenin nutku tutuldu! #2

    Simge Sağın derin yırtmacıyla yürek hoplattı! Bacağındaki dövmeyi görenin nutku tutuldu! #3

    Simge Sağın derin yırtmacıyla yürek hoplattı! Bacağındaki dövmeyi görenin nutku tutuldu! #4

    Simge Sağın derin yırtmacıyla yürek hoplattı! Bacağındaki dövmeyi görenin nutku tutuldu! #5

    Simge Sağın derin yırtmacıyla yürek hoplattı! Bacağındaki dövmeyi görenin nutku tutuldu! #6


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