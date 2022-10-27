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    Simge Sağın iddialı sahne kıyafetiyle hayran bıraktı! 'Tarif edilemez bir güzelliğin var'

    Simge Sağın sosyal medya hesabından cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcının bu pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor. İşte son paylaşımı..
    • 27.10.2022 - 15:14
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    Simge Sağın iddialı sahne kıyafetiyle hayran bıraktı! 'Tarif edilemez bir güzelliğin var'

    Ünlü şarkıcı Simge Sağın şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozları ilede dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    41 yaşındaki Simge Sağın güzelliği ve fiziği ile büyük beğeni topluyor. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Simge Sağın'ın instagram hesabını 1.5 milyon kişi takip ediyor.

    Ünlü şarkıcının yaptığı her paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken hayranları övgü dolu yorumlar yapıyor. Müzik dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Simge konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

    İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda müzik eğitimi alan Simge'nin hafızalara kazınan birçok şarkısı bulunuyor.

    İşte Simge'nin dün verdiği konserden paylaştığı cesur pozlar ;

    Simge Sağın iddialı sahne kıyafetiyle hayran bıraktı! Tarif edilemez bir güzelliğin var #1

    Simge Sağın iddialı sahne kıyafetiyle hayran bıraktı! Tarif edilemez bir güzelliğin var #2

    Simge Sağın iddialı sahne kıyafetiyle hayran bıraktı! Tarif edilemez bir güzelliğin var #3

    Simge Sağın iddialı sahne kıyafetiyle hayran bıraktı! Tarif edilemez bir güzelliğin var #4


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