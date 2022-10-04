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    Simge Sağın iddialı sahne kıyafetiyle yürek hoplattı! 'Dövmen güzelmiş'

    Ünlü şarkıcı Simge Sağın cesur sosyal medya paylaşımları ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.Şarkıcının son paylaşımı büyük beğeni topladı..
    • 04.10.2022 - 15:23
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    Simge Sağın iddialı sahne kıyafetiyle yürek hoplattı! 'Dövmen güzelmiş'

    Şarkıcı Simge Sağın sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Güzel şarkıcı sahne kostümleriyle beğeni topluyor.

    Konser fotoğraflarını instagram üzerinden takipçilerinin beğenisine sunan Simge Sağın'ın pozları kısa sürede binlerce beğeni alıyor.

    Instagram'ı oldukça aktif şekilde kullanan Simge'nin 1.2 milyon takipçisi bulunuyor.Simge'nin paylaşımları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

    Simge'nin son instagram paylaşımı büyük beğeni toplarken hayranları sanatçıya yüzlerce övgü dolu yorum yaptı.

    İşte Simge Sağın'ın dün akşam verdiği konserde giydiği elbise ve beğeni toplayan pozları..

    Simge Sağın iddialı sahne kıyafetiyle yürek hoplattı! Dövmen güzelmiş #1

    Simge Sağın iddialı sahne kıyafetiyle yürek hoplattı! Dövmen güzelmiş #2

    Simge Sağın iddialı sahne kıyafetiyle yürek hoplattı! Dövmen güzelmiş #3

    Simge Sağın iddialı sahne kıyafetiyle yürek hoplattı! Dövmen güzelmiş #4

    Simge Sağın iddialı sahne kıyafetiyle yürek hoplattı! Dövmen güzelmiş #5


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