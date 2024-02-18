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Simge Sağın kırmızı elbisesiyle büyüledi! 'Kim der ki 42 yaşında'

Simge Sağın kırmızı elbisesiyle büyüledi! 'Kim der ki 42 yaşında' Ünlü şarkıcı Simge Sağın kırmızı elbiseli sahne pozlarıyla takipçilerini mest etti. İşte Simge'nin sahne pozları...