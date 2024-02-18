Simge Sağın kırmızı elbisesiyle büyüledi! 'Kim der ki 42 yaşında'

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İddialı tarzıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Simge Sağın, sahne kostümleriyle dikkat çekiyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Simge konserlerinde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunuyor.
Geçtiğimiz gün bir mekanda sahne alan Simge'nin kırmızı elbiseli sahne elbisesi büyük beğeni topladı.
Instagram'da 1.8 milyon takipçisi bulunan Simge'nin her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alarak gündem oluyor.
Ünlü şarkıcı son paylaşımı ile yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 42 yaşındaki Simge'nin sahne tarzı takipçilerinden tam not aldı.
İşte Simge Sağın'ın son Instagram pozları...